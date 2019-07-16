Опасные «зебры»: В Петербурге утром на переходе сбили пешехода, днем - самокатчика

Два человека пострадали под колесами автомобилей на пешеходных переходах Петербурга за 16 июля. Утром под машину попал пешеход, днем – мужчина на самокате.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:00 на пешеходном переходе у дома 40 по улице Коммуны 29-летний водитель автомобиля Honda Accord сбил мужчину-пешехода лет 45. В результате потерпевший получил тяжелые травмы.

Второе ДТП произошло на Лиговском проспекте. На нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении с нечетной стороной набережной Обводного канала водитель «Шкоды» сбил самокатчика, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».