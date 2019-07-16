Кристин Лагард подаст в отставку с поста главы МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард 16 июля подаст заявление об отставке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Это решение Лагард приняла в связи с выдвижением её кандидатуры на пост главы Европейского Центробанка.

Лагард была первой женщиной, которая стала директором-распорядителем Международного валютного фонда. В случае назначения на пост главы ЕЦБ она также станет первой женщиной на этом посту.