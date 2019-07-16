Что российские аэропорты думают о возвращении курилок

2 "Пулково", Санкт-Петербург

«Оператор аэропорта "Пулково" поддерживает возврат специальных комнат для курения в здании терминала. <...> В случае изменения законодательства "Пулково" адаптирует инфраструктуру терминала в соответствии с лучшими мировыми практиками», – рассказали «Фонтанке» в петербургском аэропорту.

Сейчас здесь оборудованы места для курения в 15 метрах от входа в пассажирский терминал, однако не все путешественники ими пользуются. «Пассажиры иногда нарушают законодательство и курят внутри аэровокзала, например в туалетах. Это создает неудобства для некурящих пассажиров. Оборудование в терминале специальных изолированных мест для курения и оснащение их соответствующими системами вентиляции обеспечит комфорт всех пассажиров», – уверены в "Пулкове".