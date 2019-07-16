Что российские аэропорты думают о возвращении курилок

1 Что произошло?
Госдума 16 июля в первом чтении приняла законопроект о создании в транзитных зонах аэропортов специальных мест для курения, которые исчезли оттуда в 2013 году. Сторонники либерализации настаивают на цивилизованном способе, чтобы оградить некурящих путешественников от табачного дыма. По их оценке, запреты привели только к тому, что правила курения зачастую не соблюдаются.
2 "Пулково", Санкт-Петербург
«Оператор аэропорта "Пулково" поддерживает возврат специальных комнат для курения в здании терминала. <...> В случае изменения законодательства "Пулково" адаптирует инфраструктуру терминала в соответствии с лучшими мировыми практиками», – рассказали «Фонтанке» в петербургском аэропорту.
Сейчас здесь оборудованы места для курения в 15 метрах от входа в пассажирский терминал, однако не все путешественники ими пользуются. «Пассажиры иногда нарушают законодательство и курят внутри аэровокзала, например в туалетах. Это создает неудобства для некурящих пассажиров. Оборудование в терминале специальных изолированных мест для курения и оснащение их соответствующими системами вентиляции обеспечит комфорт всех пассажиров», – уверены в "Пулкове".
3 "Шереметьево", Москва
В "Шереметьеве" «Фонтанке» рассказали, что именно их аэропорт был первым, кто выступил с предложением вернуть курительные комнаты, чтобы создать «равные условия всем категориям пассажиров».
«Аэропорты – специфический объект транспортной инфраструктуры, в котором пассажиры после прохождения предполетных формальностей оказываются в "чистой зоне", откуда они не имеют возможности выйти до полета. Международная практика показывает, что в большинстве аэропортов потребности курящих пассажиров учитываются либо путем выделения специально оборудованных изолированных комнат для курения, либо за счет создания открытых пространств (внутренние дворы, крыши, балконы). В свою очередь, аэропорт "Шереметьево" разработал концепцию и стандарты курительных комнат в "чистых зонах"», – рассказала главный специалист дирекции по связям с общественностью Ядвига Кислицына.
По ее словам, если депутаты все-таки примут закон, "Шереметьево" подготовит в «чистой зоне» соответствующие всем требованиям помещения для курильщиков.
4 "Домодедово", Москва
В другом столичном аэрохабе – "Домодедове" – отметили, что «следят за изменениями в российском законодательстве».
«Пока инициатива не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно», – указали в пресс-службе, подчеркнув, что возможность покурить до или после полета в "Домодедове" есть и сейчас. «Для удобства пассажиров в аэропорту организованы специальные курительные места, расположенные на незначительном удалении от входов в здание пассажирского терминала», – рассказали «Фонтанке».
В "Домодедове" уверены, что принятие закона и возвращение курительных комнат обеспечит «более комфортные условия для курящих пассажиров в зонах вылета и транзита».
Справка:
Законопроект «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"» был инициирован первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским. Запрет на курение в российских аэропортах ввели в 2013 году в рамках борьбы с вредной привычкой. Сначала под ограничения попали стадионы, магазины, детские площадки, а потом уже кафе, рестораны, вокзалы и аэрохабы. Однако опросы общественного мнения ВЦИОМа показали, что большинство россиян (64%) не против возвращения комнат для курения.