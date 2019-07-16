Всё идёт по плану. ФНС объяснила, почему система ЗАГС сломалась

Федеральная налоговая служба объяснила 16 июля сбои в работе системы ЗАГС плановым обновлением. В пресс-службе отметили, что на работу отделов это почти никак не повлияло, так как сотрудники могли работать в режиме офлайн.

«ФНС России проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было проинформировано заранее. При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме», – сказали в пресс-службе корреспонденту RNS.

В ФНС отметили, что, как только обновления будут установлены, данные будут автоматически внесены в систему.

Ранее «Фонтанка» писала, что в России второй день «висит» электронная система регистрации актов гражданского состояния. При этом петербургский комитет по делам ЗАГС 16 июля действительно признал проблему, не называя сбой системы штатной ситуацией.