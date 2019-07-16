Фонтанка-SUP
«Фонтанка-SUP»: Нас уже больше тысячи, у вас – всего три дня на регистрацию
Регистрация на четвертый международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» заканчивается 18 июля. На сегодня уже 1100 любителей сапсёрфа подтвердили свое участие в грандиозном водном карнавале по рекам и каналам Петербурга. Присоединяйся!
"Фонтанка.ру"
Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP» бесплатное, регистрация обязательна:
Еще раз обращаем внимание на правила участия в фестивале «Фонтанка-SUP»:
– Один человек – одна регистрация. Не допускается регистрировать на свое имя, фамилию, номер телефона, почту другого участника. Это связано с требованиями страхования участников.
– Указывайте корректные и актуальные данные, так как регистрация будет проходить по документу, удостоверяющему личность.
– Выйти на воду (только на паддлборде) сможет любой зарегистрированный участник старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
– Дети младше 14 лет на фестиваль не допускаются.
– Подростки 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.
– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акваторию просто не пустят.
! Во время участия в фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда без письменного согласия организатора.
– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.
*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.
Если у вас нет своего сапа, вот список проверенных компаний, где можно взять доску и лиш в аренду на день фестиваля.
Напомним, что фестиваль SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP» придуман и уже четвертый год проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этот раз при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Старт 20 июля в 10:30 с набережной Мойки (напротив павильона Росси, спуск со стороны Марсова поля). Дальше сапсёрферам предстоит пройти девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.
Самые креативные получат подарки от партнеров фестиваля. Жюри оценит лучший костюм и самое оригинальное оформление доски. Также наградят самого смелого «ценного пассажира» и его хозяина, выберут «Мисс-SUP – 2019», не оставят без внимания самый дружный и креативный командный заплыв. Получит специальный приз и победитель в номинации «Самое вдохновляющее выступление», учрежденной инновационным партнёром фестиваля – компанией «Газпром нефть». Зрителей на берегу в зоне фестивального городка ждет культурная программа.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2019»
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный SUP-партнер – компания Bestway
Официальный медиапартнер – Новое радио
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open
Партнер – сеть пиццерий «Додо Пицца»