«Фонтанка-SUP»: Нас уже больше тысячи, у вас – всего три дня на регистрацию

Регистрация на четвертый международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» заканчивается 18 июля. На сегодня уже 1100 любителей сапсёрфа подтвердили свое участие в грандиозном водном карнавале по рекам и каналам Петербурга. Присоединяйся!

"Фонтанка.ру"

Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP» бесплатное, регистрация обязательна :

Еще раз обращаем внимание на правила участия в фестивале «Фонтанка-SUP»:

– Один человек – одна регистрация . Не допускается регистрировать на свое имя, фамилию, номер телефона, почту другого участника. Это связано с требованиями страхования участников.

– Указывайте корректные и актуальные данные, так как регистрация будет проходить по документу, удостоверяющему личность.

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– Выйти на воду (только на паддлборде) сможет любой зарегистрированный участник старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

– Дети младше 14 лет на фестиваль не допускаются.

– Подростки 14–18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей.

– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акваторию просто не пустят.

! Во время участия в фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда без письменного согласия организатора.

– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.

*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.

Если у вас нет своего сапа, вот список проверенных компаний , где можно взять доску и лиш в аренду на день фестиваля.

Напомним, что фестиваль SUP-сёрфинга «Фонтанка-SUP» придуман и уже четвертый год проводится городским порталом «Фонтанка.ру». В этот раз при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Старт 20 июля в 10:30 с набережной Мойки (напротив павильона Росси, спуск со стороны Марсова поля). Дальше сапсёрферам предстоит пройти девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.

Самые креативные получат подарки от партнеров фестиваля . Жюри оценит лучший костюм и самое оригинальное оформление доски. Также наградят самого смелого «ценного пассажира» и его хозяина, выберут «Мисс-SUP – 2019» , не оставят без внимания самый дружный и креативный командный заплыв. Получит специальный приз и победитель в номинации «Самое вдохновляющее выступление», учрежденной инновационным партнёром фестиваля – компанией «Газпром нефть». Зрителей на берегу в зоне фестивального городка ждет культурная программа.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный SUP-партнер – компания Bestway

Официальный медиапартнер – Новое радио

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»

Партнер – компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open

Партнер – сеть пиццерий «Додо Пицца»