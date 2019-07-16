В совет директоров РЖД вошел экс-канцлер Австрии

Бывший федеральный канцлер Австрии, экс-глава правления OBB (австрийские федеральные железные дороги) Кристиан Керн вошел в совет директоров РЖД в качестве независимого директора, сообщает российския компания 16 июля.

В совет директоров РЖД также вошел советник президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», бывший министр МЧС Владимир Пучков.

Совет директоров РЖД расширен до 14 человек.

В новом составе совета директоров свои места сохранили председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, профильный вице-премьер Максим Акимов, генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, замглавы Министерства экономического развития РФ Михаил Расстригин (курирует в ведомстве железнодорожную отрасль), владелец группы ЕСН Григорий Березкин, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов, председатели советов директоров Русской холдинговой компании Александр Рязанов и группы «Каскол» Сергей Недорослев, а также председатель набсовета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. Последние двое – в качестве независимых директоров.

С февраля в совете директоров монополии, состоящем из 13 человек, одно место было вакантно. Тогда этот орган управления компании покинул Валерий Назаров.