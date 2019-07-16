Болельщик залез на ограждение и зажег там факел. За что оштрафовали «Зенит»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС обнаружил нарушения на матче Суперкубка «Зенит» – «Локомотив». Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца, оба клуба заплатят в качестве штрафов 210 тысяч рублей.

Болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику, за это клубы оштрафованы на 50 тысяч рублей и 25 тысяч рублей соответственно. Болельщик «Зенита» залез на ограждение и зажег там факел, за это клуб наказан на 25 тысяч рублей. У «Локомотива» был несогласованный баннер «Мы против FAN ID», за это штраф 25 тысяч, также главный тренер Юрий Семин выходил за пределы технической зоны и был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Напомним, матч закончился со счетом 3:2 в пользу «Локомотива».