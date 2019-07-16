Коммерческие площади в аренду: ваш бизнес в «Перспективе»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе, в непосредственной близости от аэропорта Пулково, сдаются помещения различной площади под офисы.

Одни компании вообще не имеют собственных помещений, другие испытывают потребность в расширении. Простое решение – аренда. Успех бизнеса и эффективность работы во многом зависят от местоположения рабочего места и условий труда. Каждый сотрудник, от охранника до генерального директора, предпочтёт работать в благополучной среде – современном светлом помещении с хорошей транспортной доступностью.

Именно такой новый бизнес-центр «Перспектива» появился в 2016-м году в начале улицы Кокколевской на пересечении с Петербургским шоссе. Его название отражает концепцию постройки объекта и деловой жизни в нём. Застройщик «Терминал-Ресурс» возвёл четырёхэтажное здание по европейским стандартам: высокие потолки, свободные планировки, системы вентиляции и кондиционирования. Отопление и горячее водоснабжение обеспечивает собственная газовая котельная производства Бельгии. О классе комфорта свидетельствуют бесшумные швейцарские лифты Schindler. Круглосуточно работает зона ресепшен и охрана.

Бизнес-центр расположен на закрытой благоустроенной территории с парковкой, рассчитанной на 125 машин. С территории есть выезды на Пулковское, Московское и Киевское шоссе, Витебский проспект и КАД.

Тот же застройщик осуществляет строительство малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы». Четыре ЖК уже сданы. Возводятся с опережением графика ещё два «Образцовых квартала». Это жильё для тех, кто выбрал комфорт городской среды в зелёной экологической зоне. ООО «Терминал-Ресурс» осуществляет проектирование жилой зоны, транспортной сети и социальной инфраструктуры с расчётом на долгосрочную перспективу. Через 15 лет на территории проекта, получившего название «На Царскосельских холмах», будут проживать 40 000 человек.

В БЦ «Перспектива» предлагаются в аренду помещения под офисы от 39 до 207 кв. м с отделкой. Имеется площадь без отделки порядка 600 кв. м, на которой можно оборудовать офис в формате «open space».

Возможно приобретение бизнес-центра как готового бизнеса «под ключ».

Адрес отдела аренды и продаж СК «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya