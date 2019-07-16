На Сочи обрушились водяные смерчи. В соцсетях показывают, что они натворили

Кадр из видео в YouTube

Вспышка водяных смерчей зафиксирована 16 июля на Черноморском побережье Краснодарского края, включая Сочи и Геленджик. Из-за непогоды на территории края задерживаются поезда, затопило дворы.

Как информирует ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во «ВКонтакте», к 13 часам подтопило 11 придомовых территорий в Адлерском районе, однако в дома вода не заходила, спасатели откачивают её с помощью спецоборудования, эвакуация не требуется. В Сочи, как уже писала «Фонтанка», порыв ветра сорвал с пляжного кафе конструкцию из металлопрофиля, и она упала на контактную группу железнодорожной сети. Задержаны четыре электропоезда, междугородные поезда двигаются с незначительной задержкой. Движение поездов по одной ветке приостановлено. К ликвидации последствий шторма привлечены силы и средства РСЧС в количестве 38 человек личного состава и 11 единиц техники, от МЧС России – шесть человек и две единицы техники.

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Фотографии очевидцев в сообществе «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» демонстрируют серьёзные последствия выхода водяного смерча на побережье в районе Лазаревского 16 июля: ту самую конструкцию из металлопрофиля, разбитые окна в поезде.

МЧС заранее сообщало о непогоде в Краснодарском крае. Сегодня продолжают действовать два экстренных предупреждения, связанные с сильными дождями, градом, грозой, шквалистым ветром и смерчами. Спасатели советуют в случае выхода смерча на сушу укрываться в ближайшей канаве, яме, любой впадине – ложиться на дно и плотно прижаться к земле, а находясь в доме, занять безопасное место у внутренних стен, в коридоре, во встроенных шкафах, кладовых или под столами.