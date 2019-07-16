В Краснодарском крае ветер сорвал крышу с кафе и забросил её на железнодорожные провода, временно прервав сообщение

Крыша кафе, сорванная сильным ветром, оборвала железнодорожные провода в Краснодарском крае. Авария случилась 16 июля в одиннадцатом часу утра на станции Лазаревская. Из-за этого в графике движения поездов произошёл сбой.

«По предварительным данным, поезда были задержаны в результате разрыва контактного провода кровлей, слетевшей с одного из объектов городского пляжа. Также посторонним предметом было повреждено окно пассажирского поезда №116 Адлер — Петербург. Лёгкие повреждения — царапины — получил один пассажир», — отметили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

В итоге поезда задержались в пути до полутора часов. Среди них состав, двигавшийся из Адлера в Казань, и несколько электричек.