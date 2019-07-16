Министр финансов России увидел страну шестой среди крупнейших экономик мира

Российский министр финансов констатировал, что Россия заняла шестую строчку в рейтинге крупнейших экономик по паритету покупательной способности и останавливаться на этом не собирается.

«Наша задача – войти в пятерку ведущих экономик мира. По итогам прошлого года мы уже находимся на шестом месте в рейтинге стран, имеющих самые большие экономики [по паритету покупательной способности]. Впереди нас, на пятом месте, пока Германия. За прошлый год мы выросли на 2,3%. Германия за этот период выросла приблизительно на 1%. Мы уже сделали первый шаг к тому, чтобы догнать пятую экономику мира», – цитирует 16 июля заявление Антона Силуанова ТАСС.

По его словам, задача, которая стоит перед страной, заключается в достижении темпов роста не ниже среднемировых через пять лет. Всемирный банк называет цифру в 3,3% в год.

Напомним, что, по данным за июнь, внутренний валовой продукт России вырос на 0,5%, если сравнивать с первым кварталом 2018-го. В июле президент Владимир Путин констатировал, что российская экономика растет 13 кварталов подряд.