CМИ: Сотрудники Tesla заявили о тяжелых условиях работы. Им приходилось чинить поломки изолентой

Сборщики, работающие в дополнительном «уличном» цехе Tesla, говорят о постоянном давлении со стороны мастеров, тяжелых условиях труда и о том, что часто им приходится устранять неисправности с помощью изоленты ради экономии времени и достижения недельной нормы выпуска автомобилей.

Несколько бывших и нынешних работников Tesla рассказали CNBC об условиях своей работы. Они собирали электромобили вручную в дополнительном цехе GA4, который компания вынуждена была организовать под огромным тентом на открытом воздухе рядом с основным производством.

Так, сразу четыре бывших работника рассказали телеканалу, что мастера приказывали им использовать обыкновенную изоленту, чтобы устранять трещины в кронштейнах и разъемах, и даже предоставили фотографии, доказывающие их слова. Также они жаловались на плохие условия работы «под тентом», особенно в холод или жару, на дым и запах гари во время прошлогодних пожаров в Северной Калифорнии.

If triple cam connections loosen or break, some of Tesla’s safety features may fail.

Tesla employees say they "fixed" broken parts w/ electric tape, took other shortcuts, worked through harsh conditions to meet Model 3 production goals https://t.co/nOfYfWC0nI pic.twitter.com/UUl42eh4r9

— Norwood Orrick aka DJ Hug-A-Thug (@BlogWood) July 16, 2019