CМИ: Сотрудники Tesla заявили о тяжелых условиях работы. Им приходилось чинить поломки изолентой

Сборщики, работающие в дополнительном «уличном» цехе Tesla, говорят о постоянном давлении со стороны мастеров, тяжелых условиях труда и о том, что часто им приходится устранять неисправности с помощью изоленты ради экономии времени и достижения недельной нормы выпуска автомобилей.

Несколько бывших и нынешних работников Tesla рассказали CNBC об условиях своей работы. Они собирали электромобили вручную в дополнительном цехе GA4, который компания вынуждена была организовать под огромным тентом на открытом воздухе рядом с основным производством.

Так, сразу четыре бывших работника рассказали телеканалу, что мастера приказывали им использовать обыкновенную изоленту, чтобы устранять трещины в кронштейнах и разъемах, и даже предоставили фотографии, доказывающие их слова. Также они жаловались на плохие условия работы «под тентом», особенно в холод или жару, на дым и запах гари во время прошлогодних пожаров в Северной Калифорнии.

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If triple cam connections loosen or break, some of Tesla’s safety features may fail. Tesla employees say they "fixed" broken parts w/ electric tape, took other shortcuts, worked through harsh conditions to meet Model 3 production goals https://t.co/nOfYfWC0nI pic.twitter.com/UUl42eh4r9 — Norwood Orrick aka DJ Hug-A-Thug (@BlogWood) July 16, 2019

В дополнительном цехе GA4 (General Assembly – сборочный цех), в отличие от основного производства, сборка электромобилей производится исключительно вручную и за смену тут собирают порядка 120 машин. Таким образом, за рабочую неделю «палаточный цех» выдает 2160 автомобилей, если не случается непредвиденных остановок. Как говорил Илон Маск, производственной целью было достичь выпуска 5000 автомобилей в неделю, из которых больше трети собирают «в палатке».

Более того, основное сильно автоматизированное производство постоянно испытывает проблемы как раз с роботами, работающими на сборке и требующими к себе постоянного внимания. По признанию самого Маска, он недооценивал живых рабочих и слишком надеялся на автоматизацию производства, поэтому организация дополнительного производства с традиционной ручной конвейерной сборкой позволила в какой-то мере стабилизировать ситуацию.

«Цех под тентом» был организован весной 2018 года в качестве временной меры, но пока, больше года спустя, он по-прежнему выпускает автомобили. При этом за прошедший год количество жалоб на качество сборки Tesla снизилось фактически до средних показателей по автомобильной промышленности, а по некоторым показателям Tesla оказалась даже в лидерах, хотя в десятку самых качественных автомобилей, по версии американских маркетологов, не вошла.

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Что касается репортажа CNBC, то телекомпания получила разъяснения от Tesla по всем пунктам. Конечно, исправлять трещины изолентой не предусматривается никакими нормами, однако многие поставщики компонентов, в частности электрической проводки, используют изоленту в своем производстве, и на сборку эти компоненты уже поступают с изолентой. На части фотографий, предоставленных бывшими рабочими, изображены как раз такие провода.

Также, хоть компания Tesla и признает, что условия работы в «палаточном цехе» тяжелее физически, чем на основном производстве, рабочие часто предпочитают именно этот «цех на открытом воздухе». Им нравится, что там хорошая рабочая атмосфера и царит дух товарищества. Кроме того, в отличие от основного производства, на ручной сборке разрешается слушать музыку и не обязательно носить тесловскую форму.

В своем официальном ответе Tesla обвинила телекомпанию CNBC в том, что она построила свой репортаж на «анекдотах из нескольких неназванных источников», не отражающих реальную производственную практику.