Турецкие отели решили скинуть цены для россиян

Отдых в Турции для россиян должен стать дешевле – отельеры этой страны решили скинуть цены для туристов из РФ на 10-15 процентов, сообщает 16 июля АТОР.

После повышения цен на лето 2019 года турецкие отели недосчитались существенной части клиентов и были вынуждены вновь снизить стоимость размещения, объясняют этот шаг в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

После успешного сезона 2018 года некоторые отели слишком резко подняли цены, в итоге этим летом загрузка курортов на анталийском побережье составит 70-90%. В связи с этим гостиницы практически на всех курортах Турции теперь предлагают скидки, надеясь на бронирования "в последний момент".

В АТОР добавили, что у отельеров, работающих с европейскими туристами, меньше проблем, поскольку за счет бронирований last minute у них есть шанс заполнить пустые комнаты. Россияне же, в отличие от европейцев, готовы ехать только при снижении цены.

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Причинами недозагрузки отелей в Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) называют не только «неразумное» повышение цены некоторыми отелями, но и переход на цены в евро для российского рынка, переоценку возможностей немецкого рынка, который, как и российский, в 2019 году лишился «топливных субсидий» турецкого правительства.

По итогам 2019 года в Турции ожидают более шести млн российских туристов.