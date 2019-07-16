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16.07.2019 11:14
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Апарт-комплекс Like от ПСК получил диплом Urban Awards

Жюри Urban Awards определило апарт-комплекс Like как один из лучших проектов в сегменте апартаментов в Санкт-Петербурге. Прежде чем вручить соответствующий диплом авторам проекта, многочисленное жюри из ведущих девелоперов, банкиров, архитекторов и риэлторов оценило Like по целому ряду критериев. Каких? Давайте рассмотрим подробнее.

Апарт-комплекс Like от ПСК получил диплом Urban Awards

ПСК

Местоположение. Транспортная доступность – одна из ключевых характеристик апартаментов. Like расположен в 10 минутах от метро «Площадь Мужества», кроме этого рядом с комплексом есть остановки наземного общественного транспорта. Вторая составляющая этого пункта – характеристики локации как таковой.

Концептуально Like задуман как комплекс одинаково удобный для сдачи апартаментов в аренду и для личного проживания. Для последнего, наряду с социальной инфраструктурой, крайне важна экология. Поэтому положение Like в окружении парков делает его одним из самых удачных в Петербурге. Последние этажи в комплексе и вовсе видовые: с обзором на Лахту-Центр, парк Лесотехнической академии другие городские доминанты.

Материалы строительства. Монолитно-каркасная технология обеспечивает прочность, долговечность здания и хорошую шумоизоляцию. Первые два этажа снаружи отделаны керамогранитом – натуральным и устойчивым к внешним воздействиям материалом. Для большей части фасадов используется остекление.

Архитектурное решение. Проект Like нетиповой. При этом в нём нет излишеств и красоты ради красоты. Простота форм и выражение индивидуальности через геометрию – таковы тренды проектирования жилых зданий в XXI веке. Цветовое оформление фасадов яркое – здание выделяется не только формой, но и подобранными цветами с выкраской колонн на фасадах как фирменной подписью проекта.

Проектные решения. Like получил закрытый внутренний двор и келлеры для хранения, собственный фитнес-центр и коворкинг. Основной пул апартаментов – студии, подходящие для сдачи в аренду. Но кроме них есть планировочные решения большей площади с отдельными комнатами, подходящие для семей и личного длительного проживания. На первом этаже – коммерческие помещения с полноценным сервисным набором: банки, студия красоты, рестораны и кафе.

Техническое оснащение. Все инженерные системы в режиме реального времени будет контролировать центр автоматизации. Он регулирует нагрузку на электросети и систему водоснабжения, что снижает стоимость общих эксплуатационных расходов.

Охрана комплекса. На первом этаже расположен круглосуточный ресепшн, как в отеле. Придомовая территория закрыта и охраняется, с круглосуточным наблюдением. Площадь двора, детской площадки и центральный холл дополнительно контролируются камерами.

Благоустройство территории дома. Территория комплекса свободна от машин. В закрытом дворе детская площадка, газоны и пешеходные дорожки. У блока Sky, на пересечении Новороссийской и Политехнической улиц, планируется благоустроить отдельный сквер. В ресторане на первом этаже летом будет установлена терраса.

Инфраструктура комплекса и района. Жителям Like будет доступен просторный фитнес-центр с бассейном, пятью залами, сауной и массажным кабинетом. В шаговой доступности всё необходимое для жизни: продуктовые магазины, кафе и пекарни, клиники. Кроме этого, к услугам жителей Like химчистка, прачечная, заказ такси и доставки еды через ресепшн и многое другое. Рядом с комплексом несколько парков, ближайший и самый большой из которых – всего в 200 метрах, на территории Лесотехнической академии.

Соотношение цена/качество. Сейчас в продаже осталось менее 100 апартаментов стоимостью от 3,9 млн руб. С учетом того, что комплекс будет сдан через три месяца, а все апартаменты предлагаются с отделкой, стоимость более чем привлекательна для петербургского рынка.

Оценить характеристики Like можно в официальной группе проекта. Узнать подробней о стоимости апартаментов и способах покупки можно по телефону (812) 640-38-38 или в офисе продаж на объекте по адресу Политехническая, 6а.

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Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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