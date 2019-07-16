Фура Киркорова попала в ДТП под Ростовом. Спасатели в Instagram похвастались его благодарностью

Грузовик, перевозящий сценический реквизит для концертов певца Филиппа Киркорова в рамках летнего тура по российским городам, 16 июля попал в ДТП в Ростовской области.

Транспорт направлялся из Волгодонска, где артист давал концерт 15 июля, через Ростов-на-Дону в Феодосию, где 17 июля должно пройти следующее выступление. Ночью в области прошёл дождь, и на скользкой дороге Волгодонск — Ольгинская, в районе хутора Лагутники, водитель большегруза не справился с управлением и съехал с трассы, пишут местные СМИ, в частности DonDay и «Привет, Ростов».

Кадр из видео в YouTube

Сотрудники МЧС помогли вернуть машину на проезжую часть, и она продолжила движение. В пресс-службе Филиппа Киркорова пояснили, что в ДТП никто не пострадал, оборудование и реквизит повреждений не получили.

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ГУ МЧС по Ростовской области в своём Instagram опубликовало видео с места ДТП (оно есть и в YouTube), а также аудиозапись обращения Филиппа Киркорова, в котором он благодарит спасателей.

В августе 2016 года машина с декорациями для концертов Киркорова попала в ДТП в Геленджике: она покатилась, сбивая деревья. Никто не пострадал, писал тогда кубанский «АиФ».

В 2017 году транспорт артиста стал поводом для скандала с жителями Ялты: горожане обвинили Киркорова в свинстве из-за того, что фуры на набережной перегородили доступ к скамейкам.