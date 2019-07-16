Омбудсмены России и Украины попросят Путина и Зеленского помиловать ряд осужденных

Уполномоченные по правам человека в России и Украине намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.

"Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов – некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были освобождены", – сказала 16 июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Денисова сообщила, что привезла для Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории России, включая 24 украинских моряков. Украинский омбудсмен сказала, что поддерживает предложение Москальковой о необходимости оказания медицинской помощи содержащимся под стражей.