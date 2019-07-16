Промышленное производство в РФ выросло на 2,6%

Промышленное производство в России в первом полугодии 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат 16 июля.

«Индекс промышленного производства составил: в I полугодии 2019 года по сравнению с I полугодием 2018 года – 102,6%», — говорится в сообщении.

В июне 2019 года промпроизводство выросло на 3,3% по сравнению с показателем за июнь 2018 года. По сравнению с апрелем он вырос на 2,3%.

Так, производство автобусов (имеющих технически допустимую максимальную массу не более 5 тонн) выросло в первом полугодии на 46,5%, бульдозеров и бульдозеров с поворотным отвалом — на 57,2%, сеялок — на 34%, однофазных электродвигателей переменного тока — на 49,7%, необработанного, или полуобработанного, или в виде порошка золота — на 23,8%.

Стоит отметить, что соответствующие показатели в Петербурге выше общероссийских. По итогам 6 месяцев 2019 года индекс промпроизводства в Северной столице вырос на 4,9%, это почти в два раза больше, чем в целом по стране. Но по сравнению с началом года темпы начали замедляться.