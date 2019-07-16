На Балтзаводе тушили пожар по повышенному номеру. Вспыхнули баллоны с газом

Пожарные борются с огнём на судостроительном заводе на Васильевском острове в Петербурге. В одном из цехов 16 июля загорелась селеновая установка.

Как сообщили в городском ГУ МЧС, заявка о возгорании с территории «Балтийского завода судостроения» поступила в 15:11. Через несколько минут на 27-ю линию Васильевского острова прибыли первые расчёты.

В цехе №12 выходил с горением газ из ацитиленовых баллонов в спайке из 16 штук на площади 0,5 кв.м. Из-за опасности распространения огня пожару присвоили повышенный ранг сложности 1-БИС. Через десять минут силами 8 расчётов и 35 спасателей возгорание локализовали. Проливка селеновой установки продолжается, пострадавших нет.