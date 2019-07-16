В Подпорожском районе по дороге кувыркался внедорожник, в Кингисеппском встретились легковушка и автобус

Две серьезные аварии произошли в Ленинградской области утром 16 июля. В одной из них погиб водитель – мужчину выбросило из машины на дорогу.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:20 на 90-м километре автодороги Р-37 «Лодейное Поле – Вытегра» в Подпорожском районе 42-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva по неизвестной причине выехал на обочину, после чего машину занесло и она несколько раз перевернулась на проезжей части.

Водителя выбросило из салона автомобиля на дорогу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

А несколькими часами ранее, около семи утра, на 136-м километре дороги Санкт-Петербург – Ручьи в Кингисеппском районе столкнулись автомобиль и автобус. По предварительным данным ГИБДД, 31-летний мужчина на Honda Civic, двигаясь от деревни Вистино в сторону Соснового Бора, выехал на «встречку» и столкнулся с автобусом Yutong под управлением 41-летнего мужчины.

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В результате аварии пострадали водитель и два пассажира «Хонды» – мужчины 1976 и 1977 годов рождения. Последних госпитализировали в тяжёлом состоянии.