Новое Радио дарит sup-борд

Новое Радио

Слушай 91.1 FM с 15 по 19 июля и собирай фразы из популярных песен. Каждый день дозванивайся в эфир Нового после сигнала ведущего по телефону (812) 325 99 91 и называй услышанную строчку из песни.

В пятницу в эфире Нового состоится финальная игра, в которой определится победитель! Возможно, именно тебе достанется крутая доска для сапсёрфинга, на которой ты отправишься по рекам и каналам Петербурга.

*Радиоканал "Новое радио Санкт-Петербург" (свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС 77-67573 от 31 октября 2016 года). Сроки проведения конкурса: с 15.07.2019г по 19.07.2019г. Организатор: ООО «ЭКБИ». Информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, сроках, месте и порядке получения призов можно узнать на сайте https://spb.newradio.ru/