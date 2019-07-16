Дело замглавы МО «Народный», обвиняемого в хищении, ушло в суд

Дело петербургского муниципального чиновника из МО «Народный» (Невский район) Кирилла Соловьёва и предпринимателя Константина Попова ушло в суд. Об этом 16 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города. Оба, напомним, обвиняются в мошенничестве.

Речь идёт о хищениях в муниципальном округе «Народный». Мошеннические схемы якобы реализовались в сфере благоустройства. Следствие полагает, что компания Попова ООО «Чистер» не без помощи Соловьёва заключила контракт с муниципальным округом по уборке и содержанию территорий. Стоимость работ составила 9,5 млн рублей. На эти деньги сотрудники фирмы должны были чистить дорожки от листьев и снега, выкидывать мусор из урн, однако 85% работ якобы выполнялись только на бумаге.

По материалам дела более 1 млн 790 тыс. рублей были переведены на банковские счета различных юридических лиц и обналичены. Кроме того, фигуранты якобы похитили 1 млн рублей за 2017 год по договору субподряда на выполнение работ по содержанию и обеспечению чистоты зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО «Народный», заключенному между ООО «Чистерра» и ООО «Мосстрой». В необходимости заключения договора «Мосстроем» именно с «Чистеррой» представителя ООО «Мосстрой» убедили фигуранты, говорится в материалах следствия.

К производству уголовные дела пока не приняты. Оба фигуранта находятся на подписке о невыезде.