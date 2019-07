Трамп: За расизм нужно судить не меня, а демократов

Президент США Дональд Трамп в ответ на инициативу демократов осудить его за расизм предложил вынести подобное решение в отношении некоторых женщин-демократов из конгресса, которые, по его словам, говорят "отвратительные и полные ненависти вещи".

Трамп в Twitter отметил, что "женщины-демократы из конгресса плюются некоторыми из наиболее подлых, полных ненависти и отвратительных слов, которые когда-либо говорили политики в сенате или палате представителей" и, несмотря на это, получают поддержку со стороны Демократической партии.

The Democrat Congresswomen have been spewing some of the most vile, hateful, and disgusting things ever said by a politician in the House or Senate, & yet they get a free pass and a big embrace from the Democrat Party. Horrible anti-Israel, anti-USA, pro-terrorist & public.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. Juli 2019