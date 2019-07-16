В работников московских бизнес-центров вселилась сальмонелла. В отравлении винят «здоровую еду» из автоматов

В Москве веерно закрывают станции здорового питания с продукцией бренда Healthy food («Здоровая пища») после массового отравления офисных работников. Обеденный перерыв с салатами и смузи из автоматов отправил в больницу почти двадцать человек.

Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, на 16 июля за медицинской помощью обратились 28 человек, 17 из них оставлены в стационарах под наблюдением врачей. Пациентов с кишечным расстройством привозили из шести административных округов города, предварительный диагноз у всех – сальмонеллез.

Все отравившиеся работают в бизнес-центрах и на обед употребляли продукцию из автоматов Healthy food. Одним из пациентов оказался продюсер радиостанции «Говорит Москва», купивший бутерброд с тунцом в офисном здании на Пятницкой улице, 25.

В производственном цехе ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» инспекторы Роспотребнадзора нашли неисправные холодильники, нарушение температур и готовые блюда с авансом проставленными сроками годности. Помещений в цехе не хватает, отдельное хранение сырых продуктов не организовано, часть из них не промаркирована. Три тонны такого обезличенного сырья изъято.

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На сегодняшний день производственный цех опечатан, 15 станций здорового питания в БЦ и фитнес-клубах закрыто. В Healthy food связь с массовым отравлением отрицают и называют ситуацию неожиданностью. В компании заявили, что начали проверять поставщиков и уже получили от Роспотребнадзора заключение, что продукция одного из них нормам не соответствует. Healthy food временно приостановила работу, пишет «Говорит Москва».