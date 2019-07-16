Детский сад в финском городке «Юттери» готов на 97%

ГК «Ленстройтрест»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко оценил темпы строительства социального объекта, который возводит застройщик «Ленстройтрест» на территории жилого квартала «Юттери» в Колпинским районе.

Готовность детского сада на 120 воспитанников составляет 97%, его планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2019.

Экскурсию по площадке провел директор по строительству ГК «Ленстройтрест» Артем Орешко. Возведение социального объекта вышло на финишную прямую, закончены фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Полностью смонтированы внутренние и наружные инженерные сети, ИТП, водомерный узел, системы отопления. Завершается отделка помещений и установка оконечных устройств. В ближайшее время начнутся пуско-наладочные работы. По словам Артема Орешко, к сентябрю детский сад будет полностью готов, несмотря на официальный срок ввода объекта в эксплуатацию в 4 квартале 2019 года.

ГК «Ленстройтрест»

Площадь дошкольного учреждения в виде сказочного замка составляет 3200 кв. м. В трехэтажном здании будут оборудованы 6 групп для детей разного возраста, а также залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, медицинский кабинет, кухня и прачечная. На прилегающей территории предусмотрено помещение, где родители смогут оставлять коляски и санки. Прогулочная зона будет оснащена теневыми навесами, на игровых площадках установлено яркое оборудование. Для безопасности малышей в детском саду предусмотрена система видеонаблюдения.

Напомним, жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые четыре корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» продолжает строительство домов третьей и четвертой очереди.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/