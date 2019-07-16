Петербургский избирком зарегистрирует всех оппозиционеров, которых не допустили до выборов в Екатерингофском округе. В том числе лидера штаба Навального

Рабочая группа петербургской избирательной комиссии рекомендовала зарегистрировать кандидатов, выдвинутых «Яблоком» и поддержанных штабом сторонников Алексея Навального, которых избирком (ИКМО) Екатерингофского округа не допустил до выборов. Такое решение она приняла 16 июля.

Екатерингофский избирком отказал кандидатам незаконно, по надуманным причинам, решила рабочая группа. Кандидатам от «Яблока», например, не удалось получить регистрацию из-за того, что они якобы не уведомили избирательную комиссию о дате партийной конференции, которая выдвинула их в депутаты. В «Яблоке» утверждают, что отправляли избиркому телеграмму. «Если комиссия уклонилась от получения телеграммы, это говорит о ее недобросовестности, но никак не об ошибке кандидата», — сказал на заседании юрист петербургского «Яблока» Виктор Воробьев. Рабочая группа городского избиркома согласилась с его позицией.

Другим кандидатам в Екатерингофском отказали по разным основаниям: кому-то из-за отсутствия договора со сборщиком подписей (хотя по закону такой договор не нужен), кому-то из-за отсутствия заявления о желании баллотироваться. Более того, муниципальная комиссия отказала кандидатам в регистрации уже после того, как прошёл десятидневный срок, в течение которого закон позволяет ей рассматривать документы выдвиженцев. Поэтому рабочая группа петербургского избиркома рекомендовала не только зарегистрировать не допущенных до выборов кандидатов, но и признать бездействие Екатерингофской комиссии незаконным.

Всего рекомендовали зарегистрировать семерых кандидатов. В их числе — лидер петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев. Решение рабочей группы не окончательное, его предстоит утвердить на заседании городского избиркома.

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О том, что ИКМО допустило «абсурдные и явно незаконные» отказы кандидатам, председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко заявил ещё накануне. Тогда он призвал членов Екатерингофского избиркома сложить полномочия по собственному желанию. Однако на заседании рабочей группы 16 июля Миненко смягчил свою позицию. «Комиссия под вашим началом недорабатывала, — оценил он профессиональные качества председателя ИКМО Ксении Недбайло. — Мы дадим вам время, с учетом имеющегося у вас опыта, вашей практики, наладить работу». Сама Ксения Недбайло отказалась говорить с корреспондентом «Фонтанки».

Екатерингофский округ — один из самых скандальных на нынешних муниципальных выборах. В отношении секретаря избиркома этого муниципалитета в городской комиссии уже составляют протокол об административном правонарушении. Именно здесь кандидаты не могли подать документы из-за того, что их эвакуировали под угрозой взрыва. А однажды полиции пришлось опечатать помещение избиркома, потому что его сотрудники бросили его открытым: так они отреагировали на просьбу представителей оппозиции ознакомить их с документами.