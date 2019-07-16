Смольный гонится за майскими указами. Где в Петербурге будут ремонтировать дороги в ближайшие 3 года

Смольный сформировал проект адресной программы по ремонту дорог на 2020 - 2022 годы. Денег насыпали вдвое больше обычного, осталось вычеркнуть подозрительно знакомые адреса.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Фонтанка» ознакомилась с проектом адресной программы Смольного по ремонту дорог на ближайшие три года. Пока она раза в два обгоняет городской бюджет по расходам, но деньги — дело наживное, когда речь идет о выполнении указа президента.

По сравнению с традиционными объемами финансирования программа выросла вдвое. Не факт, что это позволит выполнить высочайшее повеление, но, по меньшей мере, приблизит к искомым 85% нормальных дорог. Если не ремонтировать одно и то же по несколько раз.

5-миллиардная программа ремонта дорог на 2019 год - это своеобразный стандарт последних лет, хотя комитет по развитию транспортной инфраструктуры каждый раз пытается выбить дополнительные средства в бюджете. О том, что 5 млрд недостаточно, авторитетно расскажет любой автомобилист, однако для каких-то изменений пришлось ждать подсказки из Москвы. По 204-му указу президента к 2024 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять 85%, эта цифра перекочевала и в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Чтобы прыгнуть в светлое будущее из нынешних 64%, по-хорошему уже в 2019-м надо потратить 16,9 млрд, это позволило бы повысить долю норматива до 67,5%. В следующие два года можно ориентироваться на 18,9 млрд и 19,36 млрд.

Пока до этих цифр – как до неба. В бюджете 2019 – 2021 годов на текущий ремонт дорог заложено 5 – 6 млрд ежегодно. Неделю назад стало известно, что со «спящих» проектов капитального строительства КРТИ перекинет дополнительно 2,4 млрд на ремонт уже в этом году. Причем корректировать бюджет придется осенью, когда подрядчики уже должны завершать работы. Далее, судя по всему, изменение бюджета будет происходить в более спокойном режиме. По крайней мере, если верить проекту программы, в 2020 году на ремонт направят 10,7 млрд, в 2021-м – 12,5 млрд, в 2022-м — 12 млрд рублей. Работать будут примерно на 5 млн квадратных метров ежегодно.

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Адресная ремонтная программа — субстанция подвижная; от проекта до утверждения (да и после) она может потерять несколько адресов – либо, напротив, пополниться новыми. Это зависит в том числе от того, что чиновники смогут ответить на претензии государственной административно-технической инспекции. В списке на 2020 год 170 адресов, больше всего — примерно по 1,2 млрд – получат Выборгский и Кировский районы города.

В Кировском чуть не половину бюджета съест проспект Народного Ополчения от Лиговского путепровода до Краснопутиловской, а также улицы Маршала Говорова и Стойкости.

В Выборгском значительную часть распределят между несколькими крупными объектами: проспект Энгельса, Суздальский и 2-й Муринский. Этот список может измениться: по данным «Фонтанки», ГАТИ не уверена по поводу необходимости за 200 млн рублей перекладывать Суздальский от дома № 5 до пр. Художников — ведь магистраль ремонтировали на протяжении от Композиторов до Художников буквально в 2018 году.

Центральный район получит вчетверо меньше, порядка 320 млн рублей, и, судя по проекту, у чиновников накопились вопросы к собственной среде обитания. По крайней мере, в программе подряд идут Смольный проспект, Смольный проезд и улица Смольного. Тем, кто обитает в «Невской ратуше», подъезд тоже улучшат: в проекте более 20 млн заложено на улицу Моисеенко (выборочно). Но это не точно: ГАТИ обращает внимание на то, что прямо сейчас здесь идут работы по ремонту с перестановкой бортового камня на участке от Кирилловской до Синопской набережной. Из крупного на следующий год еще – улица Марата и Мытнинская.

В Адмиралтейском районе на 2020 год запланирован масштабный ремонт набережных Обводного канала: на четной стороне – от Московского пр. до «Варшавского экспресса», на нечетной – от Подъездного переулка до улицы Циолковского. Кроме того, работы пройдут и по другим набережным — обеим берегам Мойки и Крюкова канала, нечетной стороне Фонтанки. С Адмиралтейским каналом пока неясно: КРТИ включил его в программу и выписал 92 млн рублей, однако в ГАТИ помнят, что сейчас там уже ведутся работы.

Василеостровский район сосредоточится на месте битвы вокруг проекта «Корабли» на Смоленке: ремонт покатится по Новосмоленской набережной и дальше по Кораблестроителей к Наличной. Перепадет денег отдельным линиям (18 – 19-й и 12 – 13-й) и среднему течению Смоленки.

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В Калининском районе основные работы развернутся на трех проспектах: Северном (от Вавиловых до Руставели), Кондратьевском (от Арсенальной до Мечникова) и Полюстровском (от Пискаревского до 1-го Муринского).

В Красногвардейском будут ремонтировать Ириновский проспект от Бокситогорской до Коммуны (в этот участок попадает и зона строительства трамвайной сети для «Чижика»), Шафировский и Пискаревский. Из 844 млн рублей в Невском районе половина уходит на проспект Обуховской Обороны, в Московском лидером стал Новоизмайловский, в Приморском — Камышовая, во Фрунзенском Малая Балканская и Бухарестская.

Из интересного — идеальные, видимо, дороги Кронштадта, который значится в программе лишь на 2022 год. Еще 430 млн заложены в следующем году на ремонт трамвайных путей — на проспекте Солидарности, Энгельса и Большом Сампсониевском.

Помимо перечисленного, у ГАТИ были еще вопросы: в частности, по поводу ремонта Средней улицы в Пушкинском районе, которую чинили недавно, а также Лермонтовского переулка. Тем не менее в инспекции «Фонтанке» сообщили, что претензии можно устранить в рабочем режиме, а в целом там очень довольны сроками, в которые КРТИ представил на согласование проект программы. Если все пойдет по плану, к сентябрю будут завершены все согласования и у ведомства появится окончательный вариант.

Чем дальше заглядывает программа, тем больше у нее шансов измениться, адреса на 2021 – 2022 годы пока не инспектировали. Однако по состоянию на сегодня Выборгский район так и останется одним из лидеров по расходам на ремонт, благо придет очередь проспекта Просвещения, да и Северный заботой не оставят.

В 2021-м должна взойти звезда Василеостровского района, где под ремонт хотят отправить чуть ли не весь Средний проспект (от метро до Наличной) и Малый (от 12-й линии до Гаванской), а также 8 – 9-ю линии и вторую часть Кораблестроителей. Подтянется к лидерам Калининский район, Красносельский, где обещают чинить Маршала Казакова и Маршала Захарова, а также Красногвардейский, где по-прежнему будут благоустраивать ареал миграции «Чижика». Стоит приготовиться и Петродворцовому району, где объем ремонта вырастет боле чем вдвое. В 2022-м, возможно, снова наступит очередь Кировского района – там будут много работать на проспекте Ветеранов и дороге на Турухтанные острова.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»