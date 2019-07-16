Первая секция ЖК «Эталон на Неве» достигла отметки в 6 этажей

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса «Эталон на Неве», который возводится в Невском районе на первой береговой линии Невы. Согласно проекту, на проспекте Обуховской обороны появится жилой комплекс из 16 секций высотой от 8 до 18 этажей.

На строительной площадке ЖК «Эталон на Неве» смонтировано и запущено в работу 5 башенных кранов. В секции 1 ведутся работы по возведению монолитного каркаса на уровне 5-6 этажей, а в 6,7 и 8 секциях на уровне 2-го этажа. На месте строительства других секций завершились работы по устройству свайного основания и шпунтового ограждения, ведутся работы по монтажу конструкций подземного паркинга.

«Эталон на Неве» строится по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Жилой комплекс насчитывает 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги. Благодаря архитектурным решениям ЖК «Эталон на Неве» примерно 70% квартир будут с уникальными видовыми характеристиками. Квартиры на верхних этажах комплекса будут иметь выход на собственную террасу, также в составе комплекса запроектированы «городские виллы» – двухуровневые квартиры с отдельным входом с набережной.

Проект реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/