Аятолла Али Хаменеи обвинил «злобное британское правительство» в пиратстве после задержания иранского танкера

Иранские власти в очередной раз пригрозили британской стороне ответом на захват в начале июля нефтяного танкера Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей нефти в Сирию.

«Злобное британское правительство совершило акт пиратства и атаковало наш танкер. Они совершили преступление. Исламская республика и благочестивые правящие круги не оставят подобные подлые действия без ответа», – заявил 16 июля аятолла Али Хаменеи в своем twitter.

The vicious British government committed piracy and attacked our ship; they commit crimes and legalize it. The Islamic Republic and the believing members of the establishment will not leave such vicious acts without a response. pic.twitter.com/mnLgm6E2l3 — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 16. Juli 2019

По его словам, главный недостаток западных стран – это высокомерие.

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Это уже не первый раз, когда власти исламской республики обещают ответ на действия британцев. Так, лидер Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резайи заявил о желании захватить судно под флагом Великобритании. Попытка была предпринята https://www.fontanka.ru/2019/07/11/012/ через какое-то время.

Напомним, что 4 июля британские морские пехотинцы захватили на Гибралтаре нефтяной танкер Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей иранской нефти в Сирию. Судно шло под флагом Панамы, однако в Лондоне уверены, что за перевозкой стояла именно исламская республика.