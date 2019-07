Аятолла Али Хаменеи обвинил «злобное британское правительство» в пиратстве после задержания иранского танкера

Иранские власти в очередной раз пригрозили британской стороне ответом на захват в начале июля нефтяного танкера Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей нефти в Сирию.

«Злобное британское правительство совершило акт пиратства и атаковало наш танкер. Они совершили преступление. Исламская республика и благочестивые правящие круги не оставят подобные подлые действия без ответа», – заявил 16 июля аятолла Али Хаменеи в своем twitter.

The vicious British government committed piracy and attacked our ship; they commit crimes and legalize it. The Islamic Republic and the believing members of the establishment will not leave such vicious acts without a response. pic.twitter.com/mnLgm6E2l3