Госдума запретила уступать коллекторам долги по ЖКХ

Законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан по жилищно-коммунальным услугам, приняли депутаты Госдумы в третьем чтении 16 июля. Об этом сообщается на сайте парламента.

Закон предусматривает право работы с задолженностями только для профессиональных участников рынка ЖКХ. Требовать от должников уплаты квитанций в досудебном порядке смогут управляющие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы или ресурсоснабжающие организации.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что закон защищает «права всех собственников жилья, потому что сегодня передача долговых обязательств коллекторам не снимает общей задолженности, а, наоборот, копит ее. В конечном счете долги, которые продавались коллекторам, ложились бременем на других соседей. Существует мнимая видимость того, что как будто бы действия коллекторов помогают остальным собственникам жилья разобраться с должниками. Напротив, долг продается коллекторам по заниженной стоимости, и часть суммы автоматически не поступает в качестве оплаты за потребленные услуги».