Госдума узаконила курилки в аэропортах. Пока в первом чтении

Госдумой ФС РФ 16 июля в первом чтении принят законопроект о создании в транзитных зонах аэропортов мест для курения, изменения в законодательство позволят создавать специальные места для курения в транзитных зонах аэропортов, а также в зонах, где находятся пассажиры, уже прошедшие предполетный досмотр, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

По словам заместителя председателя Государственной думы Сергея Неверова, реализация предложения по установлению в аэропортах специально оборудованных вентиляционными системами комнат позволит оградить от воздействия табачного дыма некурящих людей, в том числе беременных женщин и детей.

«Вы знаете, что в соответствии с законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма" введен запрет на курение в общественных местах. Есть специальные нормы, которые требуют, чтобы курение происходило там, где не находятся люди», — отметил Сергей Неверов.

При этом уже зарегистрированные на рейс пассажиры, а также пассажиры, находящиеся в транзитной зоне аэропортов, зачастую не соблюдают установленные запреты на курение.

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«Мы предлагаем в рамках обсуждаемого законопроекта разрешить в аэропортах установление специальных комнат, оборудованных мощными системами вентиляции, тем самым защитив от воздействия табачного дыма некурящих людей, которые могут страдать от табачного дыма. Это закон о чистом воздухе», — отметил парламентарий.

Законопроект «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"» был инициирован первым заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергеем Боярским.

Полный запрет на курение на территории и в помещениях аэропортов действует с 2013 года.