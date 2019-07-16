Зеленский готов разговаривать с Путиным «каждый день»

В офисе украинского президента заявили, что готовы к общению с российской стороной для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. При этом дата следующих переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского до сих пор не назначена.

«Телефонные разговоры ещё будут. 99% прошлого общения Зеленского и Путина было посвящено теме освобождения наших моряков и политзаключённых. И по этой теме мы готовы дальше говорить», – цитирует 16 июля заявление замглавы офиса украинского президента Вадима Пристайко телеканал NEWSONE.

По его словам, для решения этого вопроса украинская сторона готова говорить «каждый день». При этом он подчеркнул, что после первых переговоров 11 июля новую дату пока не назначили.

Напомним, накануне Зеленский объяснил, когда снимет со своих рук браслеты с именами задержанных в РФ украинских моряков, – когда их отпустят.