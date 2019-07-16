Зеленский готов разговаривать с Путиным «каждый день»
В офисе украинского президента заявили, что готовы к общению с российской стороной для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. При этом дата следующих переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского до сих пор не назначена.
«Телефонные разговоры ещё будут. 99% прошлого общения Зеленского и Путина было посвящено теме освобождения наших моряков и политзаключённых. И по этой теме мы готовы дальше говорить», – цитирует 16 июля заявление замглавы офиса украинского президента Вадима Пристайко телеканал NEWSONE.
По его словам, для решения этого вопроса украинская сторона готова говорить «каждый день». При этом он подчеркнул, что после первых переговоров 11 июля новую дату пока не назначили.
Напомним, накануне Зеленский объяснил, когда снимет со своих рук браслеты с именами задержанных в РФ украинских моряков, – когда их отпустят.
Справка:
Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Они были задержаны, а моряки арестованы, им предъявлены обвинения по статье о нарушении государственной границы. Международный трибунал по морскому праву ООН 22 июня по иску Украины вынес решение, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине суда. Россия заявила, что не признает юрисдикцию инстанции по этому делу, так как Конвенция 1982 года по морскому праву в принципе не регулирует вопросы, связанные с использованием Азовского моря и Керченского пролива. МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Позже президент страны Владимир Зеленский резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины «прочитал в Интернете».