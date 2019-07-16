Жителей Мурино посреди ночи будили вой сигнализаций и взрывы: на парковке полыхали машины

В одном из дворов в Мурино ночью 16 июля тушили припаркованные машины. Три автомобиля сгорели полностью, один обгорел сбоку. Еще одну «соседку» успели спасти.

Пожар произошел в четвертом часу ночи на улице Шувалова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти. В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что горели машины во дворе дома 4 по Воронцовскому бульвару. Заявка в МЧС поступила в 3:14, на место выехали дежурные смены 147-й (Бугры) и 16-й (Петербург) пожарных частей в составе девяти человек и трех машин. По словам очевидцев, прибыли они менее чем за 10 минут.

К моменту приезда пожарных горели три стоявших рядом автомобиля, затем огонь перекинулся на соседнюю Skoda Fabia, но ее успели потушить – на кадрах с места пожара видно, что у машины только обгорел бок. Ликвидировали возгорание в 3:55. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

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По словам очевидца Игоря, пожар начался с одной машины, у которой, вероятно, что-то коротнуло под капотом. О произошедшем он в подробностях рассказал в группе «Девяткино LIVE | Мурино»:

«Видел весь пожар от начала и до конца.

Скорее всего, что-то коротнуло у средней машины, т.к. проснулся в 3:03 от того, что на улице непрерывно сигналил клаксон. Когда вышел на балкон, сигнал прекратился и раздался хлопок. Машина начала гореть с капота. Людей около машин на тот момент не было, как и вообще на всей стоянке. Буквально за пару минут пламя охватило уже всю среднюю машину и начало перекидываться на соседние. Начали появляться люди, кто-то пытался спасти «Шкоду» (которая пострадала меньше всего).

Пожарные приехали в 3:21. Сначала разбили стекло на пятой машине («девятка», вроде), сняли с ручника и оттащили на безопасное расстояние. Затем разбили стекло в «Шкоде», но снять с ручника и оттащить не смогли (видимо, уже было опасно, она горела с одного бока). Затем начали тушить. Активную фазу огня потушили за 5 мин., потом уже заливали резину, двигатели. Всего приехало 4 наряда, но участие в тушении принимали 2. Проезд к пожару был нормальный, ничего растаскивать не пришлось.

После приехало 2 машины ППС, постояли минут 5, покурили и уехали. В 4 с копейками закончили заливать движки. Пожарным хочется выразить благодарность, сработали оперативно, приехали очень быстро!»