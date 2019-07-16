За пытки и смерть старейшей сотрудницы Мариинки сиделка с помощником получили 22 года на двоих. Ещё один убийца до приговора не дожил

В Петербурге к длительным срокам в колонии приговорены фигуранты дела об убийстве престарелой женщины ради 130 тысяч и фотографии с автографом. Из трёх участников обвинительный вердикт выдержали двое.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 16 июля Санкт-Петербургский городской суд назначил Галине Гусейновой 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В 2017 году она в качестве патронажного работника благотворительной организации «Ева» помогала в быту старейшему работнику Мариинского театра 93-летней Нине Мациной и, как установил суд, задумала расправу над подопечной. По материалам дела, она привлекла к делу двух граждан Армении, Сеника Нарояна и Размика Акобяна, пустила их в квартиру и вместе с Нарояном била кулаками и душила пенсионерку. Из квартиры злоумышленники уходили практически пустыми: добычей стали 130 тысяч рублей, банковская карта и подписанное фото знаменитого музыканта.

Акобян, следивший за дверью, получил 7 лет строгого режима. Дело в отношении Нарояна прекращено в связи со смертью. Он погиб 4 июля в суде через несколько часов после того, как присяжные единогласно сочли его виновным и не заслуживающим снисхождения. Предполагается, что, оставшись в одиночестве в конвойном помещении, он ушёл из жизни добровольно.