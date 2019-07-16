История под грифом «секретно»: военные рассказали, как используют Ан-8 в лесу под Петербургом

Начальник Военной академии связи имени Буденного Сергей Костарев ответил на запрос «Фонтанки.ру» относительно самолета Ан-8, который стоит на полигоне учебного заведения, в густом лесу, в нескольких километрах к северу от Петербурга.

«Сообщаю, что на территории полигона Военной академии связи действительно находится планер самолета Ан-8, используемый при проведении научных исследований в области разработки систем связи воздушных пунктов управления Вооруженных сил Российской Федерации», – говорится в полученном 16 июля «Фонтанкой» ответе начальника.

Но более подробную информацию об истории самолета он раскрыть не может.

«Необходимо получить установленным порядком разрешение в пресс-службе штаба Западного военного округа и иметь соответствующие разрешительные документы для работы с информацией, составляющей государственную тайну», – пояснил Костарев.

К слову, «Фонтанка» самостоятельно смогла узнать о самолете немного больше. О том, как транспортник оказался в лесу, когда построен и для чего используется, — рассказали его шильдик, выпускники академии и жители Песочного и Сертолово. Подробности можно прочитать в материале «Тайна самолета из леса».