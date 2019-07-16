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16.07.2019 15:26
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«На границе США купил баллончики против медведей». Хроника путешествия вокруг света за 45 дней на трицикле

Петербуржец Ян Зингер продолжает своё кругосветное путешествие на трицикле за 45 дней. Гонщик не без проблем пересек Атлантический океан и теперь мчит через всю Америку, борясь с бюрократией и непогодой.

«На границе США купил баллончики против медведей». Хроника путешествия вокруг света за 45 дней на трицикле

фото: Ян Зингер

На 18-й день своего путешествия Ян прибыл на Аляску. На таможне его поджидал неприятный сюрприз: таможенники отказывались отдать трицикл.

Фото: предоставлено Яном Зингером

«Сначала американцы объявили, что мой транспорт не проходит по нормам допустимых выхлопных газов. А для доказательства обратного предложили пройти экспертизу, которая займет три недели! У меня начали опускаться руки. После этого американская таможня, можно сказать, сжалилась надо мной и попросила только сертификат соответствия от Polaris.

Фото: предоставлено Яном Зингером

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Казалось бы, все просто, но нет. Сертификаты соответствия на машины Polaris, которые поступают в Россию, выписаны на Европу и не подходят для Америки», – рассказал Зингер «Фонтанке».

Таможенники посоветовали петербуржцу обратиться к американскому дилеру Polaris. Разобраться с бумажной волокитой помог живущий здесь Алексей, одноклассник друга Зингера.

«Мы поехали к представителю дилера Polaris. Это та маленькая женщина, которая сидит за рулём «Дырчика». Зовут ее Харлиа. И если честно, ей следовало бы посвятить отдельный пост! Она провела за телефонными переговорами 4 часа, объясняя и доказывая, что можно и нужно сделать. И в результате к 4 часам утра она все-таки прислала мне сертификат соответствия! Помогла мне всем, чем только можно помочь», – пишет Зингер. После этого получить трицикл было делом 15 минут, которые ушли на оформление документов. Еще один час был потрачен на распаковку ящика.

Фото: предоставлено Яном Зингером

На 21-й день путешествия Зингер уже мчал по территории Канады. Были пройдены 1600 км без остановки.

Фото: предоставлено Яном Зингером

«Дороги в Канаде хуже: много ремонтов, куча гравийки. Дорога однополосная, извилистая, есть немного серпантина. Природа в Канаде другая. Леса больше похожи на тундру, но очень ухоженную. Животных встречал много, разных, но чаще всего бизонов и медведей. В Канаде очень плохо с сотовой связью, почти два дня провёл без телефона. И заправки закрываются на ночь!» – делится впечатлениями байкер.

Фото: предоставлено Яном Зингером

На 23-й день пути Яна застала непогода – крупный град. Ехать было невозможно. Большинство автомобилистов пережидали на обочине. Зингер больше часа укрывался под мостом. Спустя сутки он пересек границу с США в районе штата Монтана. По совету пограничников купил два баллончика против медведей, которые представляют серьезную опасность в местных краях. Один баллон выпускает очень жгучий газ метров на пять. Второй — очень громко гудит. К счастью, воспользоваться ими не пришлось, хотя медведей в отдалении встречал.

Фото: предоставлено Яном Зингером

За два последующих дня Зингер проехал около 1300 км по четырем штатам – Монтане, Южной Дакоте, Миннесоте, Айове.

«Отмечу, что все, кого я встречаю на байках, достаточно возрастные ребята. Молодежи на мото пока не встречал. Последняя компашка — вся на пенсии (нам бы побольше таких пенсионеров). Встретить «Урал» в Америке – это, конечно, круто!» – пишет Зингер.

Фото: предоставлено Яном Зингером

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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