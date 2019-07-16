Система выдачи свидетельств о смерти зависла по всей России

В России второй день «висит» электронная система регистрации актов гражданского состояния. Записаться онлайн в ЗАГСы невозможно — только живая очередь и примерно по полчаса на выдачу каждого акта. Больше всего ситуация бьет по тем, у кого родственники умерли далеко от дома.

Проблемы с системой наблюдаются по всей стране: Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Сочи, Нижневартовск, Владимир, Ижевск – везде. В Ростове-на-Дону тоже проблемы, в Новосибирске, говорят, уже починили. И если с подачей заявления на регистрацию родившегося ребенка или на заключение брака вполне можно подождать, то регистрация смерти стала реальной проблемой для тысяч родственников умерших.

В Петербурге комитет по делам ЗАГС 16 июля уверяет, что проблемы действительно были, но сейчас они частично решены. «Система не останавливалась — мы регистрируем офлайн», – объяснила «Фонтанке» Галина Логинова, начальник отдела правового и методического обеспечения регистрации актов гражданского состояния.

Несколько лет назад система регистрации смерти была серьезно модернизирована: записаться на выдачу гербового свидетельства стало можно через сайт «Госуслуги». На получение уходило не больше 10 минут, говорят сейчас в ЗАГСах. Но так было лишь пока система не дала сбой. При подготовке этой статьи корреспондент около часа пытался «пробиться» на «Госуслугах» для получения номерка с временем приема, но сделать это сейчас невозможно — сайт выдает сообщение об ошибке и предлагает попробовать позже.

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В Петербурге есть лишь два места, где выдают гербовые свидетельства о смерти — ЗАГСы на Достоевского, 9, и на Типанова, 29. Как сообщила сотрудница центрального ЗАГСа, система действительно «висит» уже второй день: «Ждем с минуты на минуту, что она начнет работать, но лучше позвоните нам ближе к вечеру». В качестве альтернативы предлагается прийти и получить свидетельство о смерти в порядке живой очереди. В этом случае — честно предупреждают — это может быть долго, потому что на каждый акт уходит до получаса.

Хуже всего приходится тем, чьих родственников смерть застала в отъезде. Петербурженка Виктория пять дней назад узнала, что ее отец утонул в Карелии. Сразу приехала, довольно быстро оформила все документы у врачей и в полиции. Заказала специальный автобус, чтобы везти отца домой, на кладбище в Петербурге. Но хоронят только при наличии гербового свидетельства. А попытка получить его в Петрозаводске стала еще одним испытанием.

«Еще вчера от моего имени в местный ЗАГС ходило похоронное агентство, но так за весь день и не удалось внести наши данные в систему. Сегодня с утра тут сижу, первая в очереди. Система постоянно пишет о сбое, и данные внести не удается», – жалуется Виктория.

У нее ситуация уже не терпит отлагательств: отец скончался пять дней назад, дальше ждать уже нечего. Оставить его в Петрозаводске и ездить туда-сюда в Петербург — не вариант. Единственный выход: ехать с телом домой и надеяться, что гербовое свидетельство выдадут на Достоевского по медицинским документам.