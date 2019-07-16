Футбольного судью Москалева отстранили от работы за неправильно засчитанный гол, принесший «Спартаку» победу

Арбитр Владимир Москалев будет отстранен за серию ошибок, сделанных им во время судейства в матче чемпионата РПЛ «Спартак» – «Сочи» (1:0). Об этом пишет «Чемпионат.com» со ссылкой на заявление главы судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Вопросов по карточкам у нас к нему (Москалеву. — Прим. ред.) много. Мы не желаем видеть такие забитые мячи (речь о единственном голе в матче, принесшем победу «Спартаку». – Прим. ред.). Можно говорить, что была борьба, Жиго выпрыгнул пораньше, но по нашему мнению, гол в ворота «Сочи» нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил», – заявил Егоров. Кроме того, глава судейского корпуса заявил, то на 21-й минуте матча в ворота «Спартака» надо было назначать пенальти.

«Был хороший повтор из-за ворот, что там был фол. Ещё нас озадачила трактовка единоборств. Для Володи это неудачный матч, но в спорте бывают такие ситуации. Футболисты тоже проводят неудачные игры, тренер может выбрать не ту тактику. Поэтому дадим Володе время прийти в себя, успокоиться», — подчеркнул Егоров.

Напомним, ФК «Сочи» был основан в июне 2018 года в результате переезде клуба «Динамо» из Санкт-Петербурга в Сочи. Летом 2019 года состав южан из «Зенита» перешли четыре игрока – Ибрагим Цаллагов («Сочи»), Иван Новосельцев («Сочи»), Дмитрий Полоз («Сочи») и Эльмир Набиуллин («Сочи»).

Напомним, «Зенит» тоже стартовал с победы в первом туре, обыграв «Тамбов» со счетом 2:1.