Зеленский задумал провести на Украине Олимпиаду. Зимнюю или летнюю - всё равно

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать стратегический план для проведения Олимпийских игр на Украине. Об этом он заявил во время встречи с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой, сообщает пресс-служба украинского президента 16 июля.

Україні необхідно розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор. Таке завдання Володимир Зеленський поставив під час спілкування з міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим та президентом НОК України Сергієм Бубкою: https://t.co/zP84Pc0Ryu — Офіс Президента (@APUkraine) 16. Juli 2019

Зеленский заявил, что готов выделить на реализацию будущего плана 3-4 года. "Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а затем будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы стараться этого достичь", – сказал Владимир Зеленский.

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В свою очередь Сергей Бубка отметил, что таким образом Украина сможет побороться за проведение зимних соревнований в 2030 году или летних – в 2032 году.

"Президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр", – говорится в сообщении.