Без паники. Военные самолеты проведут над Петербургом 4 тренировки к Дню ВМФ

В воздушном пространстве Санкт-Петербурга в рамках подготовки к Главному военно-морскому параду состоится четыре тренировки пролета парадного строя морской авиации, сообщает 16 июля сайт Минобороны России.

"Экипажи боевых самолётов и вертолётов осуществят вылет с четырех оперативных аэродромов Западного военного округа на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия. Всего запланировано две раздельных тренировки в составе пар и групп авиации – 16 и 19 июля, одна совместная тренировка в составе парадного строя кораблей – 21 июля, групп авиации и одна генеральная репетиция Главного военно-морского парада – 25 июля", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Главном военно-морском параде примет участие более 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов.

В парадной группе авиации будут представлены самолёты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолёт-топливозаправщик Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29. Стоит отметить, что Бе-200 и А-50 примут участие в параде в Петербурге впервые.

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Пролёт парадной группы авиации над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади будет осуществлён в едином строю, составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами.

В настоящее время экипажи приступили к тренировочным полётам в составе тактических групп в воздушном пространстве аэродромов, также спланировано несколько репетиций над Санкт-Петербургом.

Особое внимание в ходе тренировок будет уделено соблюдению режима высоты и дистанций между самолётами и вертолётами.