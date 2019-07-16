«Йокерит» продлил контракт с главным тренером ещё на три сезона КХЛ

Хельсинкский клуб «Йокерит», который играет в Континентальной хоккейной лиге, продлил контракт с главным тренером Марьямяки до весны 2022 года. Об этом 16 июля сообщается на сайте ХК.

42-летний Лаури Марьямяки стал наставником «джокеров» в прошлом сезоне. Под его руководством команда заняла четвёртое место в регулярном сезоне Западной конференции и вылетела в первом раунде плей-офф, уступив московскому «Динамо».

На счету Марьямяки — две золотых медали национального чемпионата, одна олимпийская бронза и серебро ЧМ.

«Йокерит» откроют свой первый тренировочный сезон 22 июля, а 2 августа сыграют в Хельсинки против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Регулярный сезон КХЛ начнётся в финской столице 3 сентября, когда на «Хартвалл Арене» соперником «джокеров» станет финалист прошлого сезона «Авангард Омск».

Ранее сообщалось, что 40% акций финского ХК «Йокерит» купила дочерняя компания «Норникеля», зарегистрированная в Финляндии.