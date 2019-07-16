В Челябинской области сын депутата «Единой России» сбил насмерть двух прохожих. Водитель спасал собаку

Два пешехода погибли под колёсами автомобиля, которым управлял сын депутата от «Единой России». Об этом сообщает 74.ru 16 июля.

Авария произошла накануне в селе Кунашак Челябинской области. 21-летний водитель автомобиля «Тойота Марк-2» не справился с управлением, транспорт вынесло на встречную полосу, затем на тротуар. Машина сбила 59-летнего мужчину и 50-летнюю женщину. От полученных травм пешеходы скончались на месте.

Управлял автомобилем, по данным издания, сын депутата-единоросса Кунашакского районного собрания Руслан Имангулов. Личность водителя подтвердил прокурор Кунашакского района Павел Киртянов. «За рулём был сын депутата районного собрания. Он не судим, был трезвым. Он объясняет, что уворачивался от собаки. Там не было никакой необходимости куда-то сворачивать. Он объясняет произошедшее, что не хотел наехать на собаку, а дальше уже не справился. Два человека погибли, они в момент наезда находились на тротуаре», — рассказал Киртянов.

Стаж вождения Имангулова — три года. За это время он был привлечён к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения 50 раз, из них 47 раз за последний год.