Белорусские яблоки могут вернуться в Россию. Россельхознадзор готов снять запрет перед встречей Путина и Лукашенко

Российский Россельхознадзор пообещал, что введенный в апреле запрет на ввоз фруктов через соседнюю страну будет снят после проверки белорусских поставщиков. Послабления анонсированы накануне официальной встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 18 июля, которая пройдет в Петербурге.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в соответствии с обращением белорусской стороны должностные лица Россельхознадзора с 15 июля 2019 года осуществляют визит в Республику Беларусь. <...> По итогам визита Россельхознадзором будет принято решение о возможности снятия временных ограничений на поставки белорусских яблок на территорию Российской Федерации», – говорится 16 июля в заявлении ведомства.

В настоящее время Россельхознадзор проверяет 11 компаний. Сама ревизия проводится по просьбе главы «Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений» Белоруссии Александра Пискуна.

Напомним, что с 12 апреля поставки яблок и груш из соседней страны были ограничены. Причиной названо было прекращение сертификации «плодоовощной санкционной продукции». Ранее Россельхознадзор обратил внимание на реэкспорт продукции, а с 1 апреля Белоруссия пошла на «прекращении сертификации плодовоовощной продукции, следующей транзитом из третьих стран». Российская сторона заявила о необходимости проверки 36 белорусских компаний.

Напомним, что Лукашенко и Путин встретятся уже завтра, но неформально. Где – в Москве или уже в Петербурге – пока официальные источники не называют. Тема российских запретов на поставки белорусских продуктов – одна из наиболее болезненных в переговорах лидеров стран союзного государства.