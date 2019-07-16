«Полосатый рейс», автомобильная версия: тигр выскочил из машины на проезжую часть в Иваново

В городе Иваново на дороге от дрессировщика сбежал тигр. Животное перевозили в легковушке, и в какой-то момент оно вырвалось и выпрыгнуло на проезжую часть.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях 15 июля. На проспекте Строителей в Иваново из стоявшего на светофоре кабриолета выскочил тигр, которого везли в машине просто на поводке, и побежал по встречной полосе. Следом выпрыгнул дрессировщик и быстро поймал животное.

По словам местных жителей, тигр на поводке рекламирует гастролирующий цирк, расположившийся около ТРК «Ясень» на проспекте Строителей. «Это с цирка у «Ясеня», катают на кабриолете», – пишет в группе «Автопартнер Иваново» участник Алексей.

«Вчера наблюдала картину, как он нарезал круги с тигром около «Ясеня», видно, маловато места для зрителей оказалось, и решил по городу прокатиться. Противно», – рассказывает в инстаграме ivanovo_37_inst пользовательница lusiena_krasotkina37. «Да, сегодня ехали мимо «Ясеня», даже сфоткала, он гулял с тигром без намордника, жуть, а рядом ходили дети!» – добавляет kristinaugriumova.

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«У Евроленда стоял цирк, на который продавали билеты, а потом не выдавали деньги, только через полицию. Там какой-то конфликт с какими-то группировками. До сих пор стоят машины там грузовые со свернутым цирковым куполом. Мужик этот оттуда, в клетке сидели у него тигрица и львица. Красивые, ухоженные! Но, конечно, это не дело, гулять по городу, опасно!!!!» – отмечает пользователь lebedevanasfans.

Видео заинтересовалась ивановская полиция. В пресс-службе ГУ МВД по Ивановской области рассказали, что по нему ведется проверка, передает Росбалт.

Видео: uploadrb/Youtube