Перешёл на сторону зла. За похищенные миллионы иностранки, пропавшие деньги покойника и закредитованного потерпевшего задержали полицейского

Следком разбирается с уголовным делом о мошенничестве, фигурантом по которому проходит полицейский. По версии следствия, преступную жизнь без отрыва от службы он вёл больше трёх лет, аферы якобы проворачивал на рабочем месте.

Как сообщает СК по Камчатскому краю, под уголовное преследование попал 34-летний участковый уполномоченный полиции. В 2015 он трудился в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области и, как предполагается, именно там не смог подавить преступные порывы, обманув 41-летнюю жительницу другой страны.

Знакомство завязалось в Интернете, переписка длилась полгода, и на протяжении всего этого времени женщина снабжала виртуального друга деньгами. Общий ущерб подобрался к 2,4 млн рублей.

Сменив Сахалинскую область на Петропавловск-Камчатский, а работу в УФСИН на должность в полиции, привычек он не оставил. По версии следствия, в 2018 году сотрудник обратил себе на пользу заявление о потере паспорта, незаконно изъяв у потерпевшего сим-карту и тайно оформив на него кредит в 205 тысяч рублей.

Следующая жертва также нашлась на работе. «Находясь в квартире умершего от естественных причин 45-летнего жителя краевого центра, производя осмотр места происшествия, изъял принадлежащую умершему банковскую карту, которую использовал для перевода денежных средств банка», – описывают в СК похождения полицейского. Суд собираются просить определить его под арест.