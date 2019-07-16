ВЦИОМ рассказал, на что россияне будут жить после выхода на пенсию

Большинство россиян знают о возможности зарабатывать на вкладах и депозитах. Многие уже испытали это на себе и готовы прибегнуть к подобным инструментам после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса ВЦИОМ, опубликованного 16 июля. https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9805

Более половины опрошенных (58%) так или иначе знакомы с различными вариантами инвестиций. В основном респонденты вспоминали о вкладах и депозитах (28%), о личных накоплениях в рублях или иностранной валюте (26%), а также об инвестиция в недвижимость и землю (24%). Чуть меньше опрошенных назвали в качестве вариантов для инвестирования продукты страхования. Всего 19% россиян знают о возможности зарабатывать на покупке акций, облигаций, паёв инвестфондов и так далее.

Около четверти опрошенных после выхода на пенсию планируют получать дополнительный доход от вкладов и депозитов (23%), чуть меньшее количество респондентов собираются копить на безбедное существование самостоятельно. Вкладываться в недвижимость хотят 18%. Ещё 10% думают об инвестиционном страховании жизни и вкладах в НПФ. Ещё 8% рассматривают в качестве допдохода накопительное страхование.

Однако рассматривать различные варианты накоплений после выхода на пенсию россияне готовы при гарантии государством сохранности вложенных средств (31%) и осуществлении жесткого государственного контроля над деятельностью финансовых организаций (26%). Наряду с этими условиями важно наличие свободного выбора механизма накопления для гражданина (12%) и обеспечение гражданам равенства льгот при использовании разных способов накоплений (10%).