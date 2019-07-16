Петербургский избирком встал на сторону кандидатов от «Яблока» в Пулковском меридиане и Владимирском округе. А во Введенском — нет

Петербургская избирательная комиссия не встала на сторону кандидатов от «Яблока», которых не допустил до выборов избирком муниципалитета «Введенский» (Петроградский район). Их жалобы городская комиссия рассмотрела на заседании 16 июля.

Шестеро яблочников остались без регистрации из-за того, что принесли в муниципальный избирком выписку из решения конференции о своем выдвижении позже, чем все остальные документы. Закон же говорит о том, что все бумаги нужно принести одновременно. Сами кандидаты, впрочем, возражали: у муниципального избиркома решение конференции, по их словам, было, просто принесли его другие кандидаты. А значит, усомниться в том, что партия их и правда выдвинула, избирком не мог — поэтому допущенное ими нарушение несущественно. Такую позицию поддержали только два члена петербургской избирательной комиссии — представители «Яблока» и КПРФ Ольга Покровская и Николай Левшин.

Отказы в регистрации еще двум яблочникам, выдвинувшимся во «Введенском», петербургский избирком все же отменил. Им муниципальная комиссия отказала по другой причине, заявив, что яблочники перепутали документы и подали решения партийной конференции не о собственном выдвижении, а о выдвижении других кандидатов по другому округу. По словам юриста петербургского «Яблока» Виктора Воробьева, скорее всего, муниципальный избирком просто поменял документы: бумагу, поданную одним кандидатом, положил в папку другого, и наоборот. «Если бы таких случаев было всего два, можно было бы предположить, что кандидаты и в самом деле перепутали бумаги, а теперь сговорились. Но точь-в-точь такие же ситуации с кандидатами от «Яблока» повально происходят по всему Петроградскому району», — сказал он «Фонтанке». Городской избирком отменил решение об отказе этим яблочникам, но сам регистрировать их не стал, а лишь обязал муниципальную комиссию рассмотреть вопрос заново.

Не стал городской избирком и самостоятельно регистрировать и троих кандидатов от «Яблока» в Пулковском меридиане (Московский район), хотя решение муниципального избиркома, не допустившего их до выборов, отменил. А вот шестерых кандидатов во Владимирском округе (Центральный район) городская комиссия зарегистрировала сама, признав отказ незаконным. И там, и там кандидатам отказали по формальным основаниям: например, за то, что они не написали слово «многомандатный», описывая округ, в котором выдвигаются.