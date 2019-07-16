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Технологии
16.07.2019 13:19
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Компания Илона Маска объяснила причину взрыва на ракете Crew Dragon. Виноват оказался клапан в двигателе

Корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска опубликовала отчет об аварии на многоразовом космическом корабле Crew Dragon 20 апреля. Все недостатки уже устранены.

«Конструкция внутри обратного клапана оказалась разрушена. Отказ титанового элемента из-за высокого давления был достаточным, чтобы вызвать воспламенение обратного клапана и привести к взрыву», – сообщается  на сайте SpaceX.

Взрыв произошел за 0,1 секунды до запуска двигателей. Однако подобная ситуация больше не повторится, заверили в Space X. Теперь обратные клапаны заменены на специальные мембраны, а также доработана система наддува.

Напомним, что новый корабль Crew Dragon был разработан по заказу NASA для доставки астронавтов и грузов на МКС. В апреле 2019 года испытание двигателя закончилось ЧП, и после взрыва возвращаемый аппарат был уничтожен.

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