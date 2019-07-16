Колпино, Тосно и Ладожский вокзал. В Смольном рассказали о ближайших планах по развитию железнодорожного узла

В рамках сотрудничества с РЖД в Петербурге в 2019-2024 годах предполагается развитие Московского железнодорожного направления, включая реконструкцию станции Колпино. Кроме того, в программе строительство IV главного пути на участке Обухово – Тосно.

Как рассказал 16 июля глава комитета по инвестициям Роман Голованов, среди первоочередных задач также строительство пассажирской технической станции Дача Долгорукова и дополнительных перронных путей на Ладожском вокзале. Ранее уже сообщалось, что запланирована организация пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке Сертолово – железнодорожная станция Левашово – Санкт-Петербург. Источники финансирования определяются.

На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Санкт-Петербургом и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве на 2019-2024 годы. Согласованный объем инвестиций РЖД в Программу развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла составит 88 миллиардов рублей.