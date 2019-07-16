Следующая станция – Диснейленд Париж

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» проводит акцию «Следующая станция – Диснейленд Париж»*.

Акция проводится с 15 июля 2019 года по 31 августа 2019 года. Принять участие могут клиенты банка – держатели карт Mastercard (за исключением клиентов Банка, которые обслуживаются в рамках программы «ПРЕМИУМ» и Private Banking, а также сотрудников Банка). Для участия в акции необходимо оплатить не менее 30 поездок картой Mastercard Банка «Санкт-Петербург» на турникетах станций Петербургского метрополитена. Первые 1000 участников акции получат электронный сертификат в кино. Каждый участник акции получит возможность выиграть главный приз – сертификат на путешествие в Диснейленд в Париж на семью из четырех человек.

*Сроки акции: с 15 июля 2019 года по 31 августа 2019 года, организатор: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.). Подробнее об акции вы можете узнать на сайте https://www.bspb.ru

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