В Петербурге по рекомендации Смольного демонтировали «главную эротическую вывеску»

АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта» лишилось букв «Ленаэропроект» на крыше здания на набережной Обводного канала, 122, которые горожане окрестили «главной эротической вывеской» Северной столицы (вывеску можно ошибочно прочитать как «Лена-Эро-Проект»).

Венера Галеева/

Как пояснили «Фонтанке» в юридическом отделе «Ленаэропроекта», с конструкцией пришлось временно расстаться из-за претензий комитета по печати. Вывеска была не согласована, и чиновники выдали предписание на демонтаж. В комитете по печати подтвердили информацию, что ограничились протоколом об административном нарушении и разъяснением процедуры. «Демонтаж не проводился», – уточнили в ведомстве.

Сейчас институт готовит пакет документов для согласования, сообщили в юридическом отделе, но сроки и перспективы получения разрешения не прокомментировали. Ранее «Фонтанка» сообщала, что 80% городских вывесок остались вне закона из-за эстетического регламента, утвержденного в январе 2017 года. Два года бизнес добивался смягчения норм. Но проект изменений, предложенных чиновниками, не устроил бизнес. Это означает, что процесс пересмотра может быть запущен вновь.

Ранее демонтажу также подверглась крышная конструкция гостиницы «Октябрьская».